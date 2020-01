Um sol para cada um! Rio tem sensação térmica de 54,8 graus neste sábado

Rio - O verão carioca segue com força total e neste sábado, a sensação térmica na cidade atingiu 54,8 graus em Santa Cruz, na Zona Oeste, às 14h15, de acordo com o sistema Alerta Rio. A sensação térmica já é a maior registrada em 2020.

Já a maior temperatura foi registrada em Guaratiba, também na Zona Oeste, com 40,2 graus às 11h45. Segundo o Alerta Rio, neste sábado, o tempo ficará instável na cidade devido ao calor e à disponibilidade de umidade. O céu ficará parcialmente nublado a nublado com previsão pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada ocasionalmente forte de curta duração no período desta tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas estarão estáveis.



A temperatura máxima prevista para este domingo é de 36 graus.