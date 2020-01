SuperVia: 40 trens retirados da frota por falhas voltam a circular nesta segunda-feira

Rio - Os 40 trens chineses retirados da frota da SuperVia por conta de falhas técnicas voltaram a circular nesta segunda-feira. Com isso, os intervalos em todos os ramais do sistema foram normalizados, uma semana antes do previsto.





Na última terça-feira, A retirada dos 40 trens foi uma orientação do fabricante deles, a chinesa CRRC, em função de falhas técnicas detectadas nas caixas de tração produzidas pela empresa Voith. Eles representam 20% da frota da SuperVia, que é de cerca de 170 composições.Na última terça-feira, 130.440 bilhetes (65.220 pares) foram distribuídos para passageiros dos ramais Deodoro, Santa Cruz, Japeri e Saracuruna . A medida ocorreu após a retirada de 40 trens chineses.

A distribuição fez parte de um Termo de Compromisso firmado entre a SuperVia, a Defensoria Pública, o Governo do Estado do Rio (Secretaria de Estado de Transportes) e Agetransp.

Ramal Deodoro



Trens paradores – intervalo médio de 8 minutos



Trens expressos - intervalo médio de 5 minutos



Ramal Santa Cruz



Santa Cruz a Benjamim do Monte - intervalo médio de 16 minutos



Campo Grande a Central do Brasil - intervalo médio de 8 minutos





Das 10h às 15h, haverá manutenção em cabos da rede aérea entre Realengo e Bangu, sem alteração na circulação dos trens.



Ramal Japeri



Japeri a Engenheiro Pedreira – intervalo médio de 16 minutos



Queimados a Comendador Soares - intervalo médio de 10 minutos



Nova Iguaçu a Central do Brasil - intervalo médio de 8 minutos





Das 10h às 15h, haverá manutenção nos cabos da rede aérea entre Engenheiro Pedreira e Japeri, sem alteração na circulação dos trens.



Ramal Belford Roxo



Intervalo médio de 15 minutos



Das 10h às 15h, haverá limpeza da via entre Agostinho Porto e Belford Roxo.



Ramal Saracuruna



Central a Gramacho - intervalo de 10 minutos



Gramacho a Saracuruna - intervalo de 20 minutos