Policial civil é agredido e roubado na Central

Rio - Um policial civil foi agredido e teve pertences roubados, na noite deste domingo, no Centro do Rio. De acordo com testemunhas, Jaime Hércules Santos Ferreira estava voltando do Bloco da Favorita, que tinha acabado de acontecer em Copacabana, quando foi abordado por cerca de oito criminosos no Terminal Rodoviário Coronel Américo Fontenelle, na Central.

O inspetor, que é lotado na 56 DPª (Comendador Soares), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi agredido e teve o seu celular e uma pistola Glock roubados. Os bandidos ameaçaram matá-lo e levá-lo para o Morro da Providência, que fica na região. No entanto, os criminosos fugiram para a comunidade.

PMs do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados e levaram o policial para o Hospital Souza Aguiar, que fica bem próximo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o inspetor "foi atendido, passou por exames e teve alta hospitalar".

O caso foi registrado na 4ª DP (Centro). Procurada, a Polícia Civil se limitou a dizer que "o caso foi registrado na 4ª DP e está sendo investigado".