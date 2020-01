Rio tem segundo PM baleado em intervalo de poucas horas

Rio - Dois policiais militares foram baleados em um intervalo de poucas horas nesta segunda-feira. No caso mais recente, pela manhã, o sargento Carlos Henrique Maillard Araújo foi ferido durante um assalto na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado.

De acordo com a PM, o sargento, que é lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), foi atingido no rosto, na altura do maxilar. Ele também teve a pistola roubada.

O agente foi socorrido por colegas do 7º BPM (São Gonçalo) no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde ele tem o quadro de saúde estável.

SEGUNDO CASO

Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, o cabo Elias Figueiredo Maciel estava de carro pela Rua Bulhões Marcial quando foi abordado por bandidos em uma tentativa de assalto.

O policial, que é lotado no 20º BPM (Mesquita) e atualmente está de licença especial, reagiu, trocou tiros com os criminosos e foi atingido por dois tiros no abdômen. Ele foi socorrido no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), em Caxias, onde está internado em estado grave.