PM baleado em Vigário Geral é transferido de hospital e segue em estado grave

O PM foi baleado no abdômen no fim da madrugada desta segunda-feira quando passava de carro pela Rua Bulhões Marcial, por volta das 5h30. Ele foi abordado pelos bandidos, iniciando uma troca de tiros.

O diagnóstico no Hospital Moacyr do Carmo foi de grande perda sanguínea, levando-o a choque hemorrágico. O cabo também teve lesão na bexiga e na veia ilíaca direita e fraturou o fêmur por causa dos tiros. Ele passou por cirurgia na unidade.

No assalto, os bandidos não teriam levado nada do cabo, que é lotado no 20º BPM (Mesquita) e atualmente está de licença especial. Até o momento não há informações sobre o paradeiro dos bandidos, que fugiram.

O segundo caso ocorrido na segunda-feira foi do sargento Carlos Henrique Maillard Araújo, ferido durante um assalto na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado.

De acordo com a PM, o sargento, que é lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), foi atingido no rosto, na altura do maxilar. Ele também teve a pistola roubada.