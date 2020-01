Seap apreende 24 celulares e relógio smart em Bangu 3

Rio - Inspetores penitenciários iniciaram uma operação na Penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho, Bangu 3, na Zona Oeste do Rio, que abriga as principais lideranças da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. No local, foram apreendidos 24 aparelhos telefônicos e um relógio smart.

O material encontrado foi encaminhado à delegacia local para realização do registro de ocorrência.