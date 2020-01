Homem suspeito de atear fogo em enteada é preso na Baixada

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu prenderam Vilmar Leal, 53 anos, nesta quinta-feira, no bairro Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a especializada, o homem invadiu a casa da ex-companheira, descumprindo uma medida protetiva, e é suspeito de atear fogo contra a enteada.

Segundo a Deam, no dia 11 de outubro, Maria Aparecida relato, que por volta de meia noite seu ex-companheiro, havia descumprido medida protetiva ao invadir a sua residência e jogou gasolina no corpo de sua filha, enteada de Vilmar, e em seguida ateou fogo gerando queimadura de segundo grau superficial e profundo na face, orelhas, pescoço, ombros e mãos. A jovem ficou internada durante 23 dias no Hospital Don Pedro.



A delegada Mônica Areal determinou a instauração de inquérito para apurar os fatos e ao final representou pela prisão cautelar do homem.



De acordo com a especializada, Vilmar Leal figura como autor em mais quatro inquéritos policiais os crimes de ameaça, injúria, lesão corporal, estupro de vulnerável que estão em fase final de investigação.