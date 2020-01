PRF prende suspeito de roubo e recupera carga roubada na Dutra

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem suspeito de roubo, e recuperou uma carga roubada, na tarde desta quinta-feira, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, no Sul Fluminense.

De acordo com a PRF, por volta das 14h, na altura do km 228 da Dutra, sentido RJ, houve um acidente do tipo colisão contra a mureta, que gerou o tombamento de um veículo de carga, que transportava calçados.

Em seguida, três homens começaram a roubar a carga, retirando os calçados do veículo acidentado e atirando-os em um matagal, às margem da rodovia.

Ainda segundo os agentes, o material estava sendo recolhido para dentro de um carro. O motorista do caminhão informou tal situação à PRF e os policias conseguiram abordar o automóvel, que estava com um dos assaltantes. Ele foi preso e toda a carga foi recuperada.



A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).