Rio está em estágio de mobilização e com previsão de chuva moderada a forte

Rio - O Rio entrou em estágio de mobilização às 3h27 desta sexta-feira por conta do grande volume de chuva que atingiu a cidade durante a madrugada. Há previsão de chuva moderada a forte ao longo do dia. A máxima hoje não passa dos 29 graus e o fim de semana será de tempo chuvoso.

De acordo com o Alerta Rio, o alerta de chuva moderada a forte, com ventos moderados a fortes, é válido para as próximas seis horas no município. As pancadas de chuva começaram ainda durante a madrugada e os reflexos surgem na manhã desta sexta-feira, com bolsões d'água, alagamentos e quedas de árvore.

Choveu na Tijuca, em São Cristóvão, Laranjeiras, Santa Cruz, e no Centro do Rio. Em Campo Grande, a chuva caiu muito forte às 4h40, assim como em Bangu, entre 6h30 e 6h45, e Ilha do Governador, entre 7h e 7h30, segundo registro do sistema de meteorologia Alerta Rio.

Há bolsões d'água na Avenida Brasil, nas alturas do Caju e do Instituto Nacional de Traumatologia (Into). Equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (Secomserma) e da Comlurb trabalham nos locais. A CET-Rio orienta o tráfego.

No Centro, existe um ponto de alagamento na pista central da Avenida Presidente Vargas, no sentido Candelária, na altura da Cidade Nova. Funcionários da Comlurb também trabalham no local para escoar a água.

Uma árvore caiu na Rua das Laranjeiras, no bairro de mesmo nome, na Zona Sul, na altura da Rua Soares Cabral. O trânsito chegou a ficar parcialmente interditado, mas a via já foi totalmente liberada.

As pistas molhadas também podem provocar acidentes e os motoristas devem ficar atentos. Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, dois acidentes com carro de passeio ocorreram no sentido Grajaú. O Centro de Operações Rio (COR), pede para os condutores redobrarem a atenção e diminuam a velocidade.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores.

RECOMENDAÇÕES

- Siga sua rotina;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS: (http://bit.ly/appcor_ios )

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).