Agente da Degase fica ferido após rebelião na unidade de Belford Roxo

Rio - Uma rebelião, na unidade do Degase de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira, deixou um agente ferido na cabeça e com escoriações pelo corpo. Colchões foram queimados e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. A confusão começou após um interno alegar que estava passando mal para ser atendido.

De acordo com o Degase, menores fugiram das celas e abriram outras para causar mais agitação na unidade. Por volta das 20h, a rebelião já havia tomado todo o prédio principal. Os internos arrancaram grades, destruíram equipamentos e paredes com estoques e ferramentas que encontravam no local.

A situação só foi controlada após a chegada da Polícia Militar, por meio do Grupamento de Ações Rápidas (GAR). Ainda segundo o Degase, até a última contagem feita, não foi constatada nenhuma fuga. Os menores envolvidos na rebelião serão encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo), para registro de ocorrência e apuração dos fatos.



O agente ferido foi atendido e passa bem.



Situação do Degase



O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) possui 25 unidades ao todo - nove em regime fechado e 16 em regime semiaberto. Segundo a instituição, hoje, são cerca de 1.500 agentes e uma falta de 1/4 do quadro efetivo, que necessita de concurso público ou da utilização do quadro de reservas do último concurso.



O órgão informou que mesmo com o Regime Adicional de Serviço (RAS) ativo no Degase há dois meses, ainda não há o número necessário para cobrir essa vacância do quadro efetivo.