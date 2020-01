Padaria em Jacarepaguá descumpre interdição da Vigilância e é fechada três vezes em 24 horas

Galeria de Fotos Padaria em Jacarepaguá interditada Divulgação Prefeitura do Rio Padaria em Jacarepaguá interditada Divulgação Prefeitura do Rio Padaria em Jacarepaguá interditada Divulgação Prefeitura do Rio Padaria em Jacarepaguá interditada Divulgação Prefeitura do Rio Rio - A Subsecretaria de Vigilância Sanitária municipal do Rio inspecionou, na manhã de quinta-feira, uma padaria na Avenida Geremário Dantas, 1.241, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, que recebeu três multas por irregularidades como falta de higiene. Também foram descartados 83 quilos de produtos (como pães, frango desfiado in natura, farinha de rosca, salgadinhos e recheios) e foi interditada.

Houve informação que o estabelecimento estaria aberto e funcionando na noite de quinta, então fiscais retornaram ao endereço e aplicaram mais uma multa por descumprimento de interdição do ponto, que voltou a ser fechado.

Na manhã desta sexta, a equipe do monitoramento de comércios de alimentos interditados fez nova vistoria no local, que funcionava à meia porta e recebeu mais três multas (uma delas com valor dobrado pela reincidência) e foi interditado pela terceira vez em menos de 24 horas. O valor das sete infrações ultrapassam R$ 19 mil. Além disso, o estabelecimento será denunciado ao Ministério Público do Estado, o que pode resultar na cassação da licença sanitária e na interdição por, pelo menos, seis meses.



Técnicos identificaram irregularidades como alimentos sem procedência e armazenados em lugares impróprios, baratas mortas pelo chão e o maquinário (incluindo o forno para a produção de pães) operando em um galpão sem qualquer proteção na primeira vistoria, feita na manhã desta quinta-feira. A equipe também constatou falta de higiene nos mobiliários, equipamentos e utensílios em geral, aplicando três multas por falta de asseio e falta de uso de uniformes.

O estabelecimento também recebeu um termo de intimação com exigências de adequações e prazos a serem cumpridos, como a limpeza de toda a área, uniformes para os funcionários, questões estruturais nos banheiros, instalação de telas milimétricas no vão de ventilação que está aberto e ainda a identificação na vitrine dos alimentos comercializados. Na ação, fiscais reforçaram as orientações sobre as condições higiênico-sanitárias.