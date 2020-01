Mulher fica com perna presa ao cair em buraco de bueiro em São João de Meriti

Rio - Uma mulher, que estaria grávida, ficou com a perna presa ao cair em um buraco aberto em um bueiro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu nesta quinta-feira no bairro na Avenida Automóvel Clube, em frente ao Hospital da Mulher Heloneida Studart, no bairro Jardim José Bonifácio.

Ela tinha acabo de sair de um carro quando pisou no buraco na tampa do bueiro. A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a retirou do local e a levou para o Hospital da Mulher. Várias pessoas que passavam pelo local ampararam a suposta grávida.

Em nota, a Prefeitura de São João de Meriti lamentou e disse que a Secretaria de Serviços Públicos da prefeitura vai trocar nesta sexta-feira a tampa do bueiro.