Ex-policial é resgatado após ser feito refém por traficantes

Rio - Um ex-policial militar e um motorista de aplicativo foram libertados por agentes do 28º BPM (Volta Redonda), na madrugada desta sexta-feira, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, após bandidos sequestrarem as vítimas em um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Segundo a ocorrência policial, as vítimas estavam amarradas e foram mantidas sob a mira de traficantes do Comando Vermelho que agem no bairro Roma. Os dois não tiveram o nome divulgado.

A corporação informou que as vítimas foram localizadas após uma denúncia de que duas pessoas eram mantidas reféns na área da mata do condomínio. Ambos estavam com escoriações pelo corpo.

De acordo com o delegado Wellington Pereira Vieira, titular da 93DP (Volta Redonda), que investiga o caso, as vítimas foram abordadas ao chegarem no conjunto habitacional: "O ex PM foi reconhecido e as vítimas foram amarradas e levados para dentro de uma área de mata por diversos homens armados", explicou. O criminosos conseguiram fugir e a ação é investigada pela unidade.