Enredo exalta a relação com a água

O enredo da Viradouro passará por aspectos como a relação afetiva dessas mulheres com as águas de Itapuã, suas formas de ganho e manifestações culturais.

O quinto setor, que trata da fé, terá a imagem das Ganhadeiras lavando as escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do bairro. "O carro terá uma grande santa. Do coração dela, sairá Oxum. Mostra a relação de respeito dessas mulheres entre as crenças e religiões", diz Zanon.

A quinta geração do grupo, composto por 26 mulheres, serão destaque na Sapucaí. "Na última alegoria, a coroa da Viradouro trará a grande matriarca do grupo, Tia Maria do Xindó. Ela deixa uma mensagem de bravura e igualdade para mulheres de todo país", detalha Marcus.