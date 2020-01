Rio - Um gari que fazia o serviço de limpeza na Praça do Barro Vermelho, em São Gonçalo, Região Metropolitana da cidade, encontrou, na tarde desta sexta-feira, uma perna dentro de um saco de lixo. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas e isolaram a área para a chegada da perícia.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil disse que o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG). Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa e de quem poderia ter deixado o membro no local. Agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e fazem diligências para ajudar nas investigações.