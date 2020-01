Matrícula para novos alunos da rede municipal de ensino vai até terça-feira

Rio - A matrícula dos novos alunos para a pré-escola, ensino fundamental e educação de jovens e adultos vai até até terça-feira (21). Os candidatos devem acessar o site matricula.rio e escolher a unidade escolar de preferência que possua a vaga pretendida. O site indicará o dia útil seguinte para comparecimento na escola escolhida para confirmação da matrícula.Caso o candidato nunca tenha estudado e esteja fora da idade para o ano escolar, será necessário selecionar no site um polo de avaliação localizado na região onde pretende estudar. O candidato precisa comparecer no dia, horário e local agendado pelo site para realizar uma avaliação com equipe da Coordenadoria Regional de Educação (CRE). A avaliação garante melhor atendimento escolar ao futuro aluno.Ao final do atendimento o responsável irá selecionar, junto com o avaliador, a escola de sua preferência e que atenda às necessidades do aluno de acordo com a avaliação realizada. Para confirmação da matrícula o responsável precisa comparecer no próximo dia útil à unidade escolar escolhida.