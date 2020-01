PRF apreende 40 kg de maconha em Teresópolis; duas pessoas são presas

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quinta-feira, mais de 40 quilos de maconha em uma abordagem na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Teresópolis, na Região Serrana. Na ação, dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos.

De acordo com a PRF, agentes realizavam blitz, na altura do Alto do Soberbo, na Serra de Teresópolis, quando deram ordem de parada a um veículo. Com o vidro da porta abaixado, o motorista acenou que pararia à frente, mas fugiu. Imediatamente, os policiais foram atrás do automóvel, que seguiu para a cidade de Teresópolis. Eles conseguiram abordá-lo, próximo à comunidade 7 Tanques, no bairro do Rosário, quando o automóvel parou após bater em um ônibus parado.

Dois ocupantes saíram do veículo e correram. Houve troca de tiros e, logo após, os policias conseguiram prender a dupla. Na ação, nenhum agente ficou ferido.

No veículo, foram encontrados dois tabletes de maconha, totalizando de 1,8 quilos, dois tabletes de pasta base de cocaína, pesando 1,6 quilos, e 87 sacos, contendo pinos de cocaína, cerca de 40 quilos. Além da droga, foram encontrados R$ 535 e dois celulares.



Os criminosos foram encaminhados a 110ª DP (Teresópolis), onde responderão por tráfico de drogas.