Rio volta ao Estágio de Normalidade após chuva

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura (COR) informou que o município retornou ao Estágio de Normalidade às 18h30 desta sexta-feira, devido à redução dos acumulados de chuva e à finalização das ocorrências relacionadas à chuva na cidade. A capital fluminense estava em Estágio de Mobilização desde as 3h27 desta sexta.

O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina dos cidadãos.

Ainda de acordo com o Sistema da Prefeitura, para noite desta sexta-feira, a previsão é de chuva fraca a moderada. Os ventos estarão moderados, podendo ser ocasionalmente fortes principalmente no litoral. O COR continua monitorando e informando as condições do tempo.