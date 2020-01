Quatro suspeitos mortos no Vidigal

Uma operação da Polícia Militar terminou com a morte de quatro homens acusados envolvimento com o tráfico de drogas. O caso ocorreu na noite de quinta-feira no Morro do Vidigal, na Zona Sul. De acordo com a PM, duas pistolas, quatro granadas e drogas foram apreendidas. A operação foi feita por agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). A polícia informou que o ataque contra os policiais ocorreu em represália à prisão de um traficante. Os quatro foram baleados e chegaram a ser socorridos no Hospital Central da Marinha, mas não resistiram.