PRF apreende 40 kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quinta-feira, mais de 40 quilos de maconha. A apreensão foi Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116). Na ação, dois homens foram presos. Segundo a PRF, os agentes realizavam blitz na região do Alto do Soberbo quando deram ordem de parada a um veículo. O motorista, porém, fugiu e os policiais iniciaram perseguição, que só terminou no bairro do Rosário, em Teresópolis. No veículo, foram encontrados ainda dois tabletes de pasta base de cocaína, pesando 1,6 quilos e pinos de cocaína. Além da droga, foram encontrados R$ 535 e dois celulares.