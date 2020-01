Operação Segurança Presente faz cair índice de violência nos bairros

As operações do Segurança Presente reduziram os principais índices de criminalidade, como roubos a pedestres e de celulares, além dos casos no comércio. Levantamento da Secretaria de Estado de Governo indica queda nos números em pelo menos 11 das 19 bases. As análises consideraram os meses de julho a outubro do ano passado, comparados ao mesmo período de 2018.

Um dos melhores resultados, baseado em dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), está na Tijuca, que recebeu o programa em janeiro do ano passado. Houve 91% de redução a roubos de celulares: 23 em 2018, contra dois em 2019. Ainda houve redução de 83% a roubos de lojas. Nessa modalidade foram registrados seis casos em 2018 contra somente um em 2019. Os roubos a pedestres caíram 48%, passando de 21 para 11 registros.

"Melhorou muito, principalmente os furtos que são praticados a pé, de bicicleta, moto ou em bando", disse o porteiro Nilton José.

O jornalista Otávio Freitas reforça os elogios. "Melhorou consideravelmente a segurança, espero que o projeto continue".

Em Laranjeiras, que conta com o programa desde setembro passado, a operação também apresentou bons resultados. A queda dos registros chegou a 73% no roubo a transeuntes, sendo 11 em 2018 e três casos em 2019. Também houve queda de 60% no roubo de celular: foram cinco em 2018 e dois no ano passado.