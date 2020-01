Mulher morre após saltar de ônibus em movimento durante assalto

Rio - Uma mulher de 60 anos morreu após ser obrigada a saltar de um ônibus em movimento durante um assalto em Pilares, na Zona Norte do Rio, na noite de sexta-feira. Segundo a polícia, Tânia da Conceição Mota voltava do trabalho para casa em um coletivo da linha 298 (Acari x Castelo), que foi abordado por assaltantes na Rua Moacir de Almeida, nas imediações do Morro do Urubu.



Cinco passageiras foram obrigadas pelos criminosos a pular do veículo em movimento. Na queda, Tânia bateu a cabeça no meio-fio e morreu. As cinco vítimas foram socorridas no Hospital Salgado Filho, no Méier, mas Tânia não resistiu e morreu. As outras quatro pessoas já receberam alta hospitalar.

Segundo familiares, a vítima, que era costureira da Unidos da Tijuca, costumava pegar trem para voltar para casa, no bairro do Jacaré, mas optou pelo ônibus na sexta. Não há informações sobre os suspeitos.