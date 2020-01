Bar da Zona Sul cancela 'Campeonato de Apertar Um'

O motivo ainda não foi esclarecido. Em sua rede social, o bar comunicou que "Por motivos de força maior, o campeonato de orégano foi cancelado. O Bar Bukowski adverte: fumar orégano faz mal à saúde". Rio - O ‘Campeonato de Apertar Um’, que estava previsto para acontecer neste sábado, no Bar Bukowski, em Botafogo, Zona Sul do Rio, foi cancelado. O evento, noticiado por O DIA na última semana , daria uma premiação de R$ 1 mil que seria dividida entre os três candidatos que levassem o menor tempo para confeccionar um 'baseado' de orégano.O motivo ainda não foi esclarecido. Em sua rede social, o bar comunicou que "Por motivos de força maior, o campeonato de orégano foi cancelado. O Bar Bukowski adverte: fumar orégano faz mal à saúde".

Sobre o campeonato

O Bar Bukowski, Um dos mais conhecidos pelos cariocas da Zona Sul, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, havia anunciado uma competição inusitada e que gerou polêmica: o primeiro Campeonato Carioca de Apertar Um. Segundo a organização do evento, os vencedores dividiriam um prêmio de R$ 1 mil em consumação no próprio bar. Como a cannabis (nome científico da maconha) é proibida no Brasil, a matéria prima dos concorrentes seria obrigatoriamente o orégano.