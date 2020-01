Festa em São Gonçalo termina com dois mortos e dois feridos

Rio - Dois homens foram mortos e mais duas pessoas foram baleadas, na madrugada deste sábado, em uma festa na Rua Francisco Portela, em São Gonçalo. Nenhuma das vítimas foi identificada.



Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 7º BPM (São Gonçalo), foram acionados para verificar ocorrência de homicídio próximo ao cemitério, onde encontraram duas vítimas caídas no chão, já sem vida. Ainda de acordo com a PM, as outras duas vítimas foram levadas ao Posto de Saúde de São Gonçalo. O local foi preservado e a Delegacia de Homicídios foi acionada.



Testemunhas informaram à PM que os disparos partiram de um carro vermelho, que havia passado no local. Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu.