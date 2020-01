Enquanto muitos cariocas vão aproveitar o feriado de amanhã para viajar, uma parte da população faz questão de ficar no Rio para celebrar o dono da festa: São Sebastião, padroeiro da cidade. As comemorações começam com as tradicionais missas em homenagem ao santo, a partir das 5h da manhã - e após, de hora em hora -, no Santuário Basílica de São Sebastião (Capuchinhos), na Tijuca. Às 16h, a procissão sai do santuário em direção à Catedral Metropolitana, na Lapa, passando pelas ruas Haddock Lobo, Estácio de Sá, Frei Caneca, Túnel Martins de Sá, Avenida Henrique Valadares, Rua da Relação e Av. República do Chile. Para a segurança em todo o trajeto, a Guarda Municipal montou esquema especial com um total de 75 agentes (sendo 28 de trânsito). Também na segunda-feira, às 7h30, será realizada, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, a tradicional Corrida de São Sebastião.



Festa nas escolas

Enredo

As celebrações também acontecem na quadra da Paraíso do Tuiuti, em São Cristóvão. A escola que, neste ano, homenageia o santo em seu enredo, fará o 'Cozido de São Sebastião', com entrada gratuita. O evento, que começa às 14h com uma missa, terá apresentação de todas as musas da Tuiuti e atrações como Chacal do Sax, Art Junior, Luiz Camilo, Grupo RDP, e DJ Pescoço.

Homenagem portelense

Já a Portela vai fazer uma festa com alvorada, missa, carreata e bolo. A agremiação preparou uma programação para celebrar São Sebastião, que também é padroeiro da bateria Tabajara do Samba e da agremiação. As comemorações começam às 5h, na quadra. Às 9h haverá missa, seguida de carreata até a Paróquia São Sebastião, em Bento Ribeiro.

No retorno à quadra, a festa continua com almoço e bolo. A entrada é franca. No fim da tarde, a escola promoverá uma feijoada com shows dos grupos Quintal da Portela e Galocantô, com ingressos a R$ 15, em Madureira.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia