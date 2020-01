Perseguição na Baixada termina com um morto e feridos

Rio - Um homem morreu e três foram baleados durante perseguição com policiais do 20º BPM (Mesquita), na noite deste sábado, no bairro Vila Pedro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, militares realizavam patrulhamento quando localizaram os criminosos em dois carros.

Houve troca de tiros e os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Não há atualização sobre o estado de saúde deles.

Com os bandidos, a PM encontrou um fuzil, uma espingarda, uma pistola, um revólver, rádios transmissores e toucas ninjas. Nenhum policial ficou ferido na ação, que foi registrada na 58ª DP (Posse).