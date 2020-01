Cedae recebe última parte de equipamento para tratar água do Guandu

A Cedae recebeu, ontem, a última parte do equipamento que será utilizado para aplicar carvão ativado no tratamento da água no Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O sistema já está sendo montado para iniciar a pulverização ainda durante esta semana.

Essa foi a solução encontrada pela companhia para combater a presença de geosmina na água. A substância orgânica, que é produzida por algas, teria provocado o cheiro, gosto e coloração de barro à água que abastece a capital e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A Cedae não informou, no entanto, quando o abastecimento vai voltar ao normal. A Polícia Civil está investigando o caso da contaminação da água.