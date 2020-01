Homem é atropelado por trem da SuperVia na Zona Oeste e fica em estado grave

Rio - Um homem foi atropelado, na manhã deste domingo, por um trem da SuperVia na estação Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. O acidente no ramal Santa Cruz aconteceu pouco antes das 8h.

Agentes do quartel de Realengo do Corpo de Bombeiros foram acionados e levaram a vítima, que não teve a identificação revelada, para no Hospital Albert Schweitzer. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade.

Procurada pelo DIA, a Supervia disse que circunstâncias do acidente estão sendo apuradas e que está à disposição para contribuir com o necessário.

"A SuperVia lembra que é extremamente importante que as pessoas respeitem as normas de segurança e não transitem na via férrea, com o objetivo de evitar acidentes. A linha férrea é área exclusiva para a circulação dos trens, e caminhar pela via pode colocar a própria pessoa em risco, além dos passageiros e funcionários da SuperVia que estão em viagem dentro dos trens. A concessionária realiza, constantemente, campanhas de conscientização sobre a importância de que sejam cultivados bons hábitos dentro de todo o sistema ferroviário. A colaboração da população é essencial para que casos como esse não aconteçam", a concessionária informou, através de nota,