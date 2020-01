Rio - Duas crianças ficaram feridas enquanto brincavam com um projétil que estava no quintal da casa de uma delas, no Morro do Adeus, Complexo do Alemão, na Zona Norte, na tarde deste domingo. Os meninos, que não tiveram a identidade revelada, encontraram a bala e jogaram em uma fogueira, mas o objeto estourou e acabou ferindo a mão e o ombro deles.



Os dois garotos foram levados para a UPA do Alemão e depois transferidos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A criança ferida no ombro passou por uma pequena cirurgia. Segundo a direção do hospital, os dois já receberam alta hospitalar.



Os moradores do Morro do Adeus relatam que os confrontos entre facções criminosas estão acontecendo há 3 dias na comunidade.