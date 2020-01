Rio - A Polícia Militar faz, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, uma operação no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Até o momento, dois suspeitos foram mortos e outros dois foram presos.

A ação é feita por agente do 7º BPM (São Gonçalo) para reprimir o tráfico de drogas e o roubo de veículos na região. De acordo com a PM, no momento em que os policiais chegaram à comunidade da Guaxa, foram atacados por homens armados.

Houve confronto e após os disparos, dois suspeitos foram encontrados baleados. Eles foram socorridos no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiram aos ferimentos. Os outros dois foram presos momentos depois.

Com os quatro foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um revólver 38, dois radiotransmissores e drogas que ainda serão contabilizadas. Os presos e o material foram levados para a 74ª DP (Alcântara).