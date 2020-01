Governo do estado inaugura base do Segurança Presente em Copacabana e Leme

Rio - O governador Wilson Witzel (PSC) inaugurou, na manhã desta segunda-feira, a base do programa Segurança Presente em Copacabana e no Leme. Essa é a 19ª região do estado a receber o programa e a primeira a funcionar diariamente durante 18h. Serão 44 agentes fixos, entre PMs, civis egressos das Forças Armadas e assistentes sociais, que vão atuar nos dois bairros de 8h às 2h.

De acordo com o governador, o programa é bem-sucedido por aproximar os agentes da população e por realizar um trabalho de assistência social nos locais onde funciona.

20/01/2020 - Rio de Janeiro - RJ - Inauguração Segurança Presente em Copacabana. Foto: Philippe Lima - Philippe Lima "Fico feliz com a instalação de mais uma base do Segurança Presente. É um programa diferenciado porque é um programa de polícia de proximidade e que tem a participação de agentes civis e de assistentes sociais, que dão atendimento aos moradores de rua. Ao longo deste ano, vamos estender a outros bairros e ao interior do estado", afirmou Witzel.

A sede do Copacabana Presente ficará, inicialmente, na Rua Figueiredo Magalhães, na esquina com Rua Tonelero. No decorrer do programa, a base se tornará volante para atender outros pontos.

Além dos agentes fixos, a operação contará ainda com 30 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga. O patrulhamento é feito a pé, de bicicletas, motocicletas e carros.

O secretário estadual de Governo, Cleiton Rodrigues, destacou o reconhecimento do programa pela população.

20/01/2020 - Rio de Janeiro - RJ - Inauguração Segurança Presente em Copacabana. Foto: Philippe Lima - Philippe Lima "Copacabana não poderia ficar sem o Segurança Presente. Este é um programa conquistado pela população e considerado um êxito total. É uma ação de segurança pública de proximidade com os moradores", destacou.

EXPANSÃO

Nesta quarta, o programa chega a Bonsucesso e, na sexta, a São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Em seguida, o cronograma de expansão prevê a inauguração das bases de Irajá, Madureira e Jacarepaguá.

O Segurança Presente foi criado para promover ações de segurança pública, através de um ambiente seguro com a realização de ações de serviço social, como o acolhimento de moradores em situação de rua.

O programa já está presente na Lapa, Centro, Aterro do Flamengo, Lagoa, Ipanema, Leblon, Tijuca, Méier, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Niterói, Nova Iguaçu, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú e Vila Isabel.