Bolsonaro e Crivella falam da transferência de postos e hospitais federais para o Município

Rio - O presidente Jair Bolsonaro esteve reunido, na manhã desta segunda-feira, com o prefeito Marcelo Crivella (PRB) e secretários municipais, no Palácio da Cidade, sede da prefeitura, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Entre os temas da reunião esteve a dívida da cidade, estimada em torno de R$ 6,8 bilhões, dos quais R$ 5 bilhões são com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Já encaminhamos pedidos para renegociação e espero que sejam bem-sucedidos este ano", disse o prefeito, em conversa com jornalistas.

Também participaram do encontro representantes de várias correntes evangélicas. Crivella ressaltou que o presidente recebeu apoio todos.

O prefeito Crivella disse que ambos trataram da transferência dos postos de saúde e hospitais federais para o Município, ocorrida em 1995, com os funcionários federais passando também para o Município, o que resultou na não atualização do repasse de recursos. O prefeito disse estar fazendo acordo com o Ministério da Saúde e que espera em breve resolver a questão.

Galeria de Fotos

Crivella garantiu que na reunião eles não trataram de política, mas sim dos interesses do povo da cidade, "sem outras conotações". O prefeito acredita que por meio de parceria com o governo federal, o Rio só terá a ganhar. "Isso vai ser bom para todos os cariocas", garantiu.



Bolsonaro permaneceu uma 1h40 no Palácio da Cidade e saiu sem falar com a imprensa, seguindo para encontro com o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, no 1º Distrito Naval.