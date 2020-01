Supervia teve de 7 mil metros de cabos furtados em 2019

Rio – A Supervia informou que registrou 111 furtos de cabos de energia e sinalização no sistema ferroviário do estado em 2019. De acordo com a companhia, no balanço não estão sendo considerados os casos de tentativa de furto.

Ainda segundo a concessionária foram levados 7.141 metros de cabos, o que representa mais de 10 vezes a extensão da Marquês de Sapucaí. Os casos resultaram em 13 prisões. Em 2018, haviam sido contabilizados 175 ocorrências do mesmo crime.

"O interesse por esse material se deve à sua composição de cobre, que é facilmente vendido em ferros-velhos, distribuídos por todo o estado", alega a companhia.

A SuperVia alega ainda que a substituição dos cabos gerou um gasto de R$ 6 milhões por ano para a empresa.

"Além do prejuízo financeiro, a retirada do material da via provoca transtornos aos passageiros, desde atrasos dos trens até a interrupção temporária do tráfego por medida de segurança", acrescenta.

VANDALISMOS

Ainda sobre 2019, a SuperVia disse que 53 para-brisas foram atingidos por pedras, que houve 47 pichações ou grafitagens em trens e 298 ocorrências de janelas e visores de porta arrancados. Em 2018, foram 61 para-brisas danificados, 65 pichações ou grafitagens realizadas e 186 casos de janelas e visores de porta arrancados.



Houve também 35 casos de vandalismos em estações e áreas que abrigam equipamentos da concessionária, e 73 ocorrências envolvendo furtos de materiais, como extintores, trilhos, hidrômetros, cabos, placas de escada rolante, entre outras peças.

TIROTEIOS

No balanço de 2019 também há o registro de 70 tiroteios nas proximidades da linha férrea, que afetaram a circulação dos trens. O número representa um aumento de 58% em relação a 2018, quando foram contabilizados 41 casos. Ao todo, foram 69h10min de alterações em 2019.