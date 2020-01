Jovem é incendiado pela ex e tem 55% do corpo queimado

Rio - Familiares do motoboy Daniel Jean Rocha Claudino, de 20 anos, denunciam que a ex-namorada do jovem o incendiou, causando queimados de segundo e terceiro grau em 55% do corpo dele. O ataque aconteceu na manhã da última quarta-feira em frente à casa do rapaz, no Cachambi, na Zona Norte do Rio.

De acordo com parentes, a mulher não aceitava o fim do relacionamento, de cerca de três anos. No dia do crime, Daniel estava consertando sua moto, quando ela se aproximou, jogou gasolina em cima dele e ateou fogo.

"Ele começou a pegar fogo na rua, estava só de bermuda e o short ficou na rua. Pegaram um lençol para abafar o fogo e o socorreram", conta a tia de Daniel, a artesã Andrea dos Santos Rocha, 49.

Inicialmente, o jovem foi levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, onde deu entrada em estado grave. Ele passou por uma cirurgia, ficando lá até o domingo, quando a família conseguiu através da Justiça a transferência dele para o Hospital Souza Aguiar, no Centro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o motoboy está com o quadro de saúde estável.

Galeria de Fotos Daniel Jean Rocha Claudino

NAMORO DE CIÚMES



A tia de Daniel conta que o namoro do sobrinho com a ex foi marcado por muito ciúme. Ela diz que os dois já chegaram a se agredir na rua.

"Ela é uma menina desequilibrada, com uma família desestruturada, e muito ciumenta. As meninas ficam muito em cima dele, fazendo com que o ciúme só aumente", a artesã relata. "Depois que as brigas começaram a gente vivia falando para ela deixar esse namoro de lado porque não estava dando certo, mas ela não aceitava".

O crime contra o motoboy é investigado pela 23ª DP (Méier). A Polícia Civil informou que aguarda a melhora no quadro de saúde do jovem para que ele possa ser ouvido pelos agentes.

"Os policiais realizam diligências, nesta terça-feira, em busca de outras testemunhas que tenham presenciado o fato", a corporação disse, em nota.