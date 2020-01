Rio - O aplicativo de celular Taxi.Rio, lançado pela Prefeitura do Rio em 2017, á registrou mais de 11 milhões de viagens e bateu recorde de corridas em dezembro de 2019. Foram contabilizadas 720.156 viagens finalizadas no mês do Natal, com média de 23.230 por dia.



Para Wellington, motorista auxiliar há 13 anos, o aplicativo “reviveu o amarelinho”.



"Com essa ferramenta, voltamos a ter um fluxo de corridas, que nos permite traçar metas e levar um dinheiro para casa. Das 20 a 22 corridas diárias que faço, 90% são do Taxi.Rio. Os passageiros gostam de escolher o desconto (máximo de 40%) que vão ter", afirmou o taxista, pai de quatro filhos.