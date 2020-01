Ícones da cidade estão em painel da Rodoviária do Rio

Quem chegar pelo desembarque à Rodoviária do Rio vai se surpreender ao olhar para um painel com os principais pontos turísticos da cidade. Retratados, ontem, pelo artista plástico Benedito de Paula, os ícones do Rio, como Corcovado, Museu de Arte Moderna e a Lapa foram desenhados em uma tela de quase 30 metros.

Segundo a porta-voz da rodoviária, Beatriz Lima, a pintura faz parte das comemorações do aniversário de 55 anos do terminal, em dezembro. Durante todo o ano, artistas serão convidados para pintar outros espaços da rodoviária.

"Pelo menos 50 mil pessoas passam pela rodoviária ao longo de um dia", comentou Beatriz.

Empolgado, Benedito de Paula, que é autor de outras obras em restaurantes da cidade, disse que é muito bom ver a reação das pessoas diante da tela: "A rodoviária tem um público bem diversificado".