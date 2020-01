Delegacia de Homicídios realiza perícia após quatro mortes no Vidigal

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital realizam uma perícia no Vidigal, na Zona Sul do Rio, após a morte de quatro pessoas. A investigação da Polícia Civil tem início seis dias após o crime, que aconteceu no último dia 16. Moradores dizem que policiais chegaram atirando na comunidade, já os policiais militares alegam que havia um confronto no local. Três PMs que participaram da ação estão sendo ouvidos.



De acordo com o RJTV, familiares das vítimas contam que nenhum dos mortos tinha ligação com o crime organizado. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora informou que Marcos Guimarães da Silva já havia sido condenado por tráfico de drogas, roubo qualificado e cooptação de menores. No entanto, segundo o Tribunal de Justiça, a vítima não tem nenhuma anotação criminal.



As vítimas foram identificadas como:

Douglas Rafael Barros Assunção, de 18 anos;

Ivanildo Moura de Souza, de 22 anos;

Cláudio Henrique Nascimento de Oliveira, de 24 anos, porteiro;

Marcos Guimarães da Silva, de 51 anos, entregador de supermercado.