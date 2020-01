Prefeitura do Rio lança calendário de vistoria veicular para 2020

A Prefeitura do Rio divulgou o calendário de vistorias obrigatórias nos veículos de transporte público municipal para este ano. Estão incluídos todos os carros que operam no serviço de ônibus, táxi, van, fretamento, transporte escolar e comunitário de passageiros, os chamados 'cabritinhos'. As datas variam com o final das placas, no período que vai de 17 de fevereiro a 14 de dezembro.

Segundo a SMTR, as vistorias devem ser agendadas previamente no site (www.rio.rj.gov.br/web/smtr/) e eventuais multas devem ser quitadas até cinco dias antes da data para a vistoria.

Em relação aos veículos de transporte escolar, são necessárias duas vistorias ao longo do ano, uma em cada semestre. A primeira deve ser feita entre 13 de janeiro e 11 de março; e a segunda, de 22 de junho a 14 de agosto.

No caso dos ônibus, além dos quesitos legais, de conforto e de segurança, serão vistoriados os seguintes itens: vista com painel digital, GPS com comunicação com a Central de Monitoramento, câmera de vídeo com gravação, adaptação para acessibilidade, verificação com a planta aprovada e tacógrafo eletrônico.

Os calendários de vistoria e a documentação necessária devem ser consultados no Diário Oficial do município ou nas redes sociais da SMTR (Instagram e Facebook). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 1746.