Alerta Rio: possível formação de ciclone não deve agravar tempo na cidade

Rio - Após um alerta de tempestade de vários órgãos do governo federal, emitido nesta segunda-feira, sobre a possível formação de um ciclone subtropical na costa brasileira, técnicos do Sistema Alerta Rio, da Prefeitura, esclareceram nesta terça que o fenômeno que poderá atingir o oceano não vai atuar diretamente no Rio de Janeiro. O ciclone, que pode se formar no oceano entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a partir do fim desta quarta-feira, terá deslocamento para o alto-mar e não deve agravar o tempo na cidade.

O Alerta Rio ressalta ainda que o tempo na cidade será influenciado apenas pela atuação do sistema no mar, que deve provocar chuva e ventos fortes nesta quinta-feira, dia em que o céu começa a ficar parcialmente encoberto e há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, principalmente entre manhã e tarde, acompanhadas de rajadas de vento moderados a fortes.

Já na sexta-feira, a tendência é de redução da chuva, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia.

Órgãos do Governo Federal fizeram alerta

Órgãos do Governo Federal fizeram um alerta conjunto nesta terça-feira para a possibilidade de chuvas intensas e altos acumulados de precipitação na faixa que compreende o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. A previsão apontou ainda que os totais pluviométricos podem alcançar de 150 a 400 milímetros, impactando severamente esses estados.

As recomendações são destinadas a órgãos de proteção e defesa civil estaduais e municipais e a moradores de áreas de risco nas regiões que poderão ser afetadas. Há a possibilidade de ocorrerem desastres naturais como inundações, enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terra e corridas de solo.



A projeção é que as chuvas mais intensas deverão começar a cair nesta quarta-feira (22) e podem prosseguir até o fim de semana. O detalhamento das áreas mais atingidas pelos temporais ao longo desse período será feito por meio da atualização de avisos e alertas meteorológicos.