PM e suspeito ficam feridos durante operação no Caju

Rio - Um policial militar e um suspeito ficaram feridos durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na comunidade São Sebastião, no Caju, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira. De acordo com a corporação, na ação houve confronto entre as equipes da PM e criminosos feridos.

Ainda segundo a polícia, após realizarem um cerco tático, os policiais localizaram um suspeito ferido e outros dois integrantes do grupo. Neste momento, um dos homens efetuou disparos contra as equipes, vindo a atingir um policial que foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar. Já o criminoso baleado foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Dois suspeitos foram foram presos. Na ação, os policiais apreenderam ainda dois fuzis, uma pistola e munições. A ocorrência encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).