Circo Crescer e Viver recebe Ordem do Mérito Cultural da Prefeitura

Rio - Às vésperas de abrir as inscrições para o programa Circo Social, que começa após o Carnaval, o Circo Crescer e Viver recebeu nesta quarta-feira a Ordem do Mérito Cultural da Prefeitura. Desde 2004 na Cidade Nova, o Crescer e Viver vai oferecer seu curso de práticas circenses a 120 jovens em situação de vulnerabilidade.



"Estes cursos são importantes para nossa interlocução com a vizinhança", conta Vinícius Daumas, um dos idealizadores do projeto e que recebeu a condecoração em nome do projeto. "É uma honra ver nosso trabalho reconhecido".