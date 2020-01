Rio - Uma operação da Polícia Militar terminou com um suspeito baleado e dois presos nas comunidades da Vila Aliança e da Coréia, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, as equipes do 14º BPM (Bangu) foram recebidas a tiros e houve confronto.

Ainda segundo a PM, um suspeito com um fuzil e um rádio transmissor foi ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, onde está sob custódia. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Na ação, dois suspeitos foram encaminhados para a 35ª DP (Campo Grande). Um fuzil, duas pistolas, três rádios transmissores e drogas foram apreendidos.