Prefeitura homenageia Arlindo Cruz e Nelson Sargento no Palácio da Cidade

Rio - Os mestres do samba, Arlindo Cruz e Nelson Sargento, foram homenageados nesta quarta-feira pelo prefeito Marcelo Crivella no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A dupla estava entre os 15 personagens que receberam a Ordem do Mérito Cultural Carioca. A solenidade reconhece a importância de personalidades e instituições por suas contribuições à cultura da cidade.

A premiação foi criada em 2018 pela Prefeitura do Rio e é a mais alta honraria do município.



"A homenagem foi pequena, diante do vulto que vocês representam para a nossa cultura. Não há palavras que possam dimensionar o trabalho que vocês fazem por nós todos. A herança que vão deixar é muito maior do que concreto, madeira, pedra e outros monumentos que se fazem com dinheiro. Essa é a nossa mais sincera homenagem, reconhecimento e gratidão. Os nomes de vocês ficam inscritos com letras de ouro, de maneira indelével, na gratidão dos homens e mulheres de bem do Rio de Janeiro", afirmou Crivella.



Com Arlindo Cruz e Nelson Sargento na primeira fila, a cerimônia de premiação teve momentos emocionantes. Arlindinho, filho de Cruz, cantou um dos sucessos do pai, O Show tem que continuar. Em nome do marido, que se recupera de um problema de saúde, Bárbara Cruz agradeceu:



"Ele nasceu com o samba na veia e formou a trilha sonora de milhares e milhares de pessoas, sempre com mensagens de amor, positivas, de respeito e carinho. Quero agradecer à Secretaria Municipal de Cultura por essa iniciativa, em nome da família Cruz, um beijo no coração de todos", disse a mulher de Arlindo Cruz.







Nelson Sargento, de 95 anos, também se disse feliz pelo reconhecimento. "Claro que estou feliz. É o meu trabalho premiado, se ganhei é porque fiz algo útil culturalmente. O samba agoniza mais não morre", comentou.



A festa terminou com a apresentação da escola de samba mirim Império do Futuro



Quem são os homenageados?



Foram homenageados a Associação das Baianas de Acarajé do Estado do Rio De Janeiro (Abam Rio), Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro, Maria Moura, Fernanda Montenegro, Espaço Cultural BNDES, Circo Crescer e Viver, Nelson Sargento, Museu da Maré, Mestre Derli, David Vieira Bispo, Candonga (homenagem post mortem), Candeia (homenagem post mortem), Arlindo Cruz, Adelzon Alves e Biblioteca Estação Leitura.





Quem elege os premiados?



Os agraciados foram indicados pela própria população por meio de participação on-line. Após mais de 520 indicações, o grupo foi selecionado por uma comissão composta pelo secretário municipal de Cultura, Adolfo Konder, a representante do Conselho Municipal de Cultura, Rosa Perdigão, a jornalista Rachel Valença, a gerente do Museu Histórico da Cidade, Luciana Mota, além do poeta Carlos Nejar, homenageado este ano na 27ª edição do Paixão de Ler.