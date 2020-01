Rio - Mais de 360 mil latas de cerveja foram apreendidas, na última segunda-feira, durante uma fiscalização em Campos dos Goytacazes e em Itatiaia. Auditores Fiscais da Receita Estadual identificaram irregularidades fiscais na carga transportada em seis veículos que passaram pelos postos fiscais. A ação, batizada de Operação Sóbrios II, foi realizada pela Polícia Federal e a Operação Barreira Fiscal, da Secretaria de Estado de Governo.

Na ação, foram emitidos mais de R$ 430 mil em autos de infração. Os Auditores Fiscais também identificaram uma empresa que simulava suas atividades no Estado de São Paulo, emitindo notas fiscais irregulares com a finalidade de gerar créditos de ICMS para outros contribuintes. Empresas que praticam esse tipo de irregularidade podem ter as suas inscrições estaduais cassadas.



"O controle das cargas que entram e saem pelas divisas do Estado do Rio é um instrumento de grande importância no combate à sonegação fiscal", ressaltou o superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, Rodrigo Aguieiras.



A Operação Sóbrios II é a quarta realizada este ano pela Receita Estadual para combater irregularidades tributárias e promover a educação fiscal.