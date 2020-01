PM contará com mil policiais para garantir segurança em megablocos no Centro

Rio - A Polícia Militar definiu a estratégia para os desfiles dos megablocos no Centro do Rio durante o Carnaval 2020. Responsável pelo policiamento na região, o comando do 5º BPM (Praça da Harmonia) coordenará um efetivo de cerca de mil policiais militares.



De acordo com a corporação, as equipes atuarão em 23 pontos de bloqueio de trânsito, com foco em vias importantes como nas Avenidas Presidente Antônio Carlos e 1º de Março, onde teremos barreiras físicas de policiais militares para revista e monitoramento dos foliões.



As equipes reforçarão a presença policial na estação das barcas e metrô da região, além da Central do Brasil. Segundo a PM, todos os acessos para a área de desfile dos blocos serão contemplados com a instalação de gradis, visando a melhor organização e distribuição dos desfilantes.



Também serão instaladas seis torres de observação em pontos estratégicos, propiciando uma distribuição de informações privilegiadas aos policiais em equipes a pé e em viaturas.



Ainda de acordo com a PM, o policiamento durante a dispersão dos blocos será aplicado através de viaturas em comboios, policiais em motocicletas e a pé, obedecendo a roteiros pré-definidos em locais de maior concentração de pessoas.