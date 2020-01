Cedae inicia tratamento de água com carvão ativado

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) iniciou, nesta quinta-feira, o tratamento da água com carvão ativado na estação do Rio Guandu (ETA Guandu), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa).



O carvão ativado será usado para tentar reduzir o gosto e gosto de terra provocados pela substância orgânica geosmina e que vêm sendo percebidos na água fornecida pela Cedae, há cerca de três semanas.

A Cedae encaminhou ontem à Agenersa os resultados das análises da qualidade da água tratada pela ETA Guandu. As análises foram feitas entre os dias 9 e 18 deste mês. Segundo a Agenersa, não foram encaminhados os resultados dos testes feitos nos dias 19 e 20 porque a companhia explicou que eles ainda estão sendo analisados.



A agência informou que os dados da Cedae serão comparados com os resultados das análises realizadas pela Vigilância Sanitária Municipal.

Caso sejam comprovadas falhas nos procedimentos da empresa que comprometam a qualidade da água e coloquem em risco a saúde dos usuários, a concessionária pode ser multada em até R$ 5 milhões.