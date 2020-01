Especialista garante que ciclone subtropical já se afasta do Rio

A formação de um ciclone subtropical no oceano desde a última quarta-feira mudou o tempo no Estado do Rio, deixando cariocas e fluminenses apreensivos. O fenômeno, contudo, não deve causar transtornos nos próximos dias. Apesar de hoje a previsão ser de chuva moderada a forte, a partir de amanhã o sol volta a aparecer e são esperadas temperaturas entre 19ºC e 33ºC durante o fim de semana.

De acordo com a meteorologista Juliana Hermsdorff, do Sistema Alerta Rio, a capital fluminense não será diretamente afetada com o ciclone. "A cidade do Rio não vai ser diretamente atingida, porque o ciclone está se formando no mar e ele traz bastante umidade, chuva de moderada a forte, mas, hoje, a chuva começa a reduzir sua força. No sábado deve chuviscar e o sol já volta a partir da tarde. Não é esperada chuva que cause grandes transtornos, mas estamos monitorando", avisa

O ciclone, definido pela Marinha como depressão subtropical, ocorre próximo aos litorais porque procura locais onde a superfície do mar está mais quente e à medida em que ganha força sobre, passa a alterar a circulação de ventos sobre o continente, formando nuvens carregadas na Região Sudeste. É esperado que a depressão se torne a tempestade tropical Kurumí (menino em Tupi-guarani), provocando ventos de até 90 Km/h no mar e ondas de até cinco metros.

"O Estado do Rio já está bastante nublado. Hoje é um dia de atenção, porque todo o estado terá uma sexta-feira nublada e chuva de moderada a forte a qualquer hora do dia, mas a mais volumosa é esperada para o Norte e Noroeste Fluminense e Região Serrana. Para a navegação marítima é perigoso, por conta dos ventos e ondas, mas, o ciclone em si não está chegando ao Rio. Ele está se formando em alto mar e se afastando cada vez mais do Brasil", explica a meteorologista do ClimaTempo, Josélia Pegorim.