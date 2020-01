Dia D de serviços para PCD

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran) realiza hoje o Dia D de serviços para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados podem tirar identidade civil gratuitamente e fazer procedimentos de habilitação e vistoria sem agendamento.



Os beneficiados também podem se inscrever para o curso de direção para PCD e no curso de noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis para deficientes auditivos. Para participar dos cursos, os candidatos não podem estar com a carteira de habilitação suspensa, cassada ou fora da validade. Ambos são gratuitos e serão realizados na Escola Pública de Trânsito (EPT) na Lapa, no Centro do Rio.



Para ter acesso aos serviços, é preciso estar munido de laudo médico original, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição de deficiência, original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, CPF, comprovante de residência ou domicílio. Menores de 12 anos devem ser acompanhados dos responsáveis, com identificação comprovando o parentesco ou responsabilidade.



Os postos de atendimento e documento necessários para cada serviço podem ser consultados no site do Detran. Os próximos Dia D para pessoas com deficiência acontecem em 2 de abril, 12 de junho e 21 de setembro.