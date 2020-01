Vídeos mostram novo assalto em rua da Tijuca; moradores revelam rotina de terror

Por volta das 20h20 desta quarta-feira, dois homens armados numa moto pararam uma motorista em frente ao número 161 da rua e anunciaram o assalto. Desorientada, a vítima desceu do carro e saiu vagando pelo meio da rua até pegar um táxi.

Segundo relatos, os moradores da Rua Araújo Lima vivem há mais de um mês uma rotina de terror, com assaltos diários, sobretudo à noite. "Creio que são os mesmos caras, pois são sempre dois homens numa moto. Ninguém sai mais de noite aqui, nem para passear com cachorro. Colocaram o Segurança Presente na Praça Saens Pena e a bandidagem correu para as ruas residenciais ao redor. Aqui era uma região nobre, mas agora é território perigoso", afirmou T.A, de 34 anos, que mora na rua há dez anos.Procurada pela reportagem do, a PM disse que as investigações seguem na 20ª DP (Vila Isabel) para apurar o roubo do veículo. A vítima foi ouvida pelos agentes da unidade e eles analisam imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o fato para tentar identificar a autoria do crime.