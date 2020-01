Diminuição das taxas criminais

Um dos alvos do Segurança Presente é o combate aos roubos de celular. Tal tipo de crime, por sinal, já tem caído na cidade. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), houve diminuição nos registros nos primeiros 22 dias de 2020. Quando comparados ao mesmo período de 2019, os casos passaram de 95 para 68 ocorrências.

A expectativa do secretário municipal de Segurança Pública de São Gonçalo, Felipe Brito, é que as taxas criminais diminuam ainda mais com o apoio do programa do governo do estado.

"Podemos notar a redução do índice de crimes, principalmente relacionados a roubos e furtos nas áreas de atuação do Segurança Presente. Por isso, vejo o projeto como um ganho muito grande para o município", avaliou.

A base de São Gonçalo será a 21ª Operação Segurança Presente em funcionamento no estado, sendo a 14ª inaugurada por Wilson Witzel.